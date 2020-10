Dabei lag die Haber-Sieben anfangs 2:4 zurück. Doch dann erspielte sich Leipzig mit acht Toren in Serie eine komfortable Führung. In dieser Phase überzeugten die Grün-Weißen nicht nur mit einem rasanten Angriffsspiel, sie hatten in Joel Birlehm auch einen überragenden Torwart. Dem SC DHfK unterliefen zudem weniger technische Fehler.