Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig siegt bei Sigtryggsson-Debüt in Wetzlar

11. Spieltag

Neuer Trainer, neues Glück? Beim SC DHfK Leipzig lautet die Antwort: Ja! Das Team von Neucoach Runar Sigtryggsson gewann bei der HSG Wetzlar mit 25:24 (12:14). In einer umkämpften und packenden Partie gelang den Grün-Weißen am Donnerstag (10.11.2022) der zweite Saisonsieg. Matěj Klíma traf in der Schlussminute zum Auswärtserfolg. In der Tabelle zog der SC DHfK an den Hessen vorbei.