Immer wieder kam der BSV wie hier durch Lynn Schneider zu einfachen Toren. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

"Wir haben einen kleinen Spannungsabfall", gestand Himborn, "aber den kann ich den Mädelns nicht übelnehmen." In Niedersachsen erwischte es die Sachsen-Anhalterinnen nach eigentlich hoffnungsstimmender Anfangsphase. Als Lea Gruber in der 17. Minute ihren zu diesem Zeitpunkt dritten Treffer erzielte, lag Halle-Neustadt mit 9:7 vorn.



Doch anschließend häuften sich die Fehler im Angriffsspiel der Gäste. Buxtehude kam immer wieder nach Tempogegenstößen zu einfachen Toren und stellte mit einem 8:1-Lauf auf 13:8 (28.) noch in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Hallenserinnen immer wieder unnötige Ballverluste, so dass die Gastgeberinnen ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen konnten.