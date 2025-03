Die Vorzeichen waren klar: Wollte der SCM noch an Szeged in der Tabelle vorbeiziehen, musste ein Sieg mit drei Toren Differenz her. Die Hausherren starteten stark in die Partie und führte nach nicht einmal neun Minuten mit 5:2. Dann aber häuften sich die Fehler im Angriffsspiel und auch defensiv fand Magdeburg gegen die vielen schnellen Gegenstöße kein richtiges Mittel. Nach 15 Minuten lagen die Sachsen-Anhalter erstmals hinten (6:7), Wiegert nahm die Auszeit, aber drei Minuten später war der Rückstand auf drei Tore angewachsen (7:10). Erst dann fruchteten die Ansagen des SCM-Coaches, die Magdeburger kämpften sich wieder heran und auch wieder vorbei (12:11). Es gelang aber nicht, die Gäste wirklich mal für längere Zeit zu stoppen. Vor allem Mario Sostaric traf immer wieder, vor allem von der Siebenmeterlinie zeigte er keinerlei Nerven. Mit 13:13 ging es in die Kabinen.