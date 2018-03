Erst in der 5. Minute markierte Andreas Rojewski das erste Tor für den SC DHfK. Gegen die aufmerksame und gut eingestellte Lemgoer Abwehr gab es kaum ein Durchkommen. Biegler nahm schon in der 13. Minute seine zweite Auszeit. Doch es ging negativ weiter: 2:8 lag Leipzig nach 17 Minuten zurück. Es gab immer wieder Missverständnisse im Spielaufbau und dadurch technische Fehler, zudem war auch die Wurfquote schlecht.

Doch dann berappelten sich die Leipziger und Rojewski markierte mit seinem 900. Bundesliga-Tor das 7:9 (22.). Zur Pause war Leipzig dran. Nach dem Wiederanpfiff ging Leipzig in der 33. Minute durch Lucas Krzikalla beim 14:13 erstmals in Front. Mit zunehmender Spieldauer dominierte Leipzig die Partie und siegte am Ende noch deutlich.