Handball | 2. Bundesliga Aue geht gegen Großwallstadt die Puste aus

Hauptinhalt

12. Spieltag

Der EHV Aue ist am Freitagabend im Heimspiel gegen den TV Großwallstadt nicht über ein 27:27 hinausgekommen. Die Sachsen lagen lange komfortabel vorn, gaben das Spiel aber in der letzten Minute aus der Hand. Am Ende konnten die Gastgeber froh sein, dass wenigstens noch ein Zähler heraussprang.