Nach dem Seitenwechsel konnte Leipzig sein Polster zunächst halten, eine Schwächephase ab der 40. Minute sorgte jedoch für drei Tore der Hausherren am Stück und damit den Ausgleich (22:22/43.). Auch dank einer perfekten Ausbeute von Lukas Krzikalla aus sieben Metern (6/6) blieb Leipzig in Führung. Die Einwechslung von Joel Birlehm brachte schließlich die Vorentscheidung. Nach zwei Klasseparaden innerhalb einer Minute war Leipzig wieder mit drei Toren vorn (24/27/51.) und setzte sich sogar noch einmal auf fünf ab (25:30/53.). Doch wieder schwächelte Leipzig und ließ Göppingen noch einmal von einem Punktgewinn träumen - eine klare Ansage von Haber im Timeout drei Minuten vor dem Ende ("Jetzt halten wir mal die Schnauze und konzentrieren uns auf das, was wichtig ist.") sorgte aber für die finale Fokussierung.