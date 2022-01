Den größten Anteil am Erfolg der Oldenburgerinen hatten Merle Carstensen (7/5) und Kathrin Pichlmeier (5). Für Zwickau erzielten Pia Adams und Ema Hrvatin (je 7) die meisten Tore. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (6:6, 17.) zog der BSV mit einem 7:1-Lauf auf 13:7 (28.) davon und wähnte sich lange Zeit auf der Siegerstraße.

Doch in der Schlussviertelstunde schmolz der Vorsprung zusehends dahin. Mit der Einwechslung der siebten Feldspielerin stellten die Gäste die Zwickauer Abwehr vor große Probleme. Oldenburg glich zehn Minuten vor dem Ende zum 20:20 aus. Zwickau lag beim 25:24 (53.) das letzte Mal vorn. Mit einem 4:1-Lauf in den letzten sieben Minuten drehte der VfL, der erst in dieser Phase erstmals führte, die Partie. BSV-Trainer Norman Rentsch sagte: "Wir hätten zur Pause mit sieben oder acht Toren führen können. Insgesamt fehlte uns der Bumms." Im nächsten Spiel, dem Ost-Duell bei Union Halle-Neustadt, könne man aber wieder punkten.