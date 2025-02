Über die gesamte Partie sprach vieles für einen Sieg der Zwickauerinnen, die von Beginn an die bessere Mannschaft auf dem Feld waren. Vor allem in der ersten Halbzeit konnte sich der BSV teilweise bis auf fünf Tore (14:9, 20.) absetzen. Den Vorsprung hielten die Gastgeberinnen auch bis in die Pause konstant und gingen mit vier Toren plus in die zweite Halbzeit.