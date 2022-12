Handball | Bundesliga Magdeburg verabschiedet sich mit Sieg gegen Göppingen in die WM-Pause

Der SC Magdeburg hat am zweiten Weihnachtsfeiertag noch einmal ein Geschenk ausgepackt und den fünften Sieg in Folge eingefahren. Gegen Frisch Auf Göppingen hieß es am Ende 33:29. Damit hält das Team von Trainer Bennet Wiegert Anschluss an die Tabellenspitze und verabschiedete sich gleichzeitig in die WM-Pause.