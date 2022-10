Nach der Pause legte Magdeburg dann erst so richtig los, Leipzig fand offensiv kaum mehr statt. So schraubte der SCM den Vorsprung durch einen 7:0-Lauf auf zehn Treffer (25:15/44. Minute) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Der SC DHfK bliebt bemüht, aber letztlich chancenlos - auch aufgrund sich anhäufender Fehler in der Verteidigung - und versuchte in den Schlussminuten nur noch, das Gesicht vor den 6600 Zuschauern in Magdeburg zu wahren.