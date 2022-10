Nach der Pause legte Magdeburg dann erst so richtig los, Leipzig fand offensiv kaum mehr statt. So schraubte der SCM den Vorsprung durch einen 7:0-Lauf auf zehn Treffer (25:15/44. Minute) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Der SC DHfK bliebt bemüht, aber letztlich chancenlos - auch aufgrund sich anhäufender Fehler in der Verteidigung - und versuchte in den Schlussminuten nur noch, vor den 6600 Zuschauern in Magdeburg das Gesicht zu wahren. Die meisten Tore beim SCM schossen Kay Smits und Gisli Kristjansson (jeweils fünf Treffer), bei den Gästen war Oskar Sunnefeldt (vier Treffer) am erfolgreichsten.

Kristian Saeveras vom SC DHfK Leipzig ist enttäuscht. Zu oft mussten die Leipziger gegen Magdeburg den Ball aus dem Netz holen. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner