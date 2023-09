Damgaard und sonst wenig

Michael Damgaard machte das erste Tor der Partie für den SCM, der sich in der Defensive schwer tat. Veszprems Nedim Remili drückte dem Titelverteidiger sein Spiel auf, dazu kam Magdeburgs Keeper Nikola Portner gar nicht in die Partie. Auch wenn die Gastgeber nach zwei Toren von Felix Claar kurz in Führung lagen (7. Minute), gehörte die erste Hälfte dem ungarischen Rekordmeister. Hugo Descat brachte Veszprem nach 22 Minuten erstmals mit drei Toren in Front.

Zu selten bekam der SC Magdeburg Zugriff in der Verteidigung gegen clever spielende Ungarn. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

SCM-Trainer Bennet Wiegert wollte mehr Kampf sehen, doch den lieferte seine Mannschaft nicht. Auch ein Torwartwechsel zu Sergey Hernandez wirkte kaum, zu viele Würfe aus dem Rückraum gingen in den Kasten der Sachsen-Anhalter. Auch wenn 18 Tore in einer Halbzeit gegen ein Spitzenteam wie Veszprem für eine gute Offensivleistung sprachen: Die Verteidigung der Magdeburger war mau. Mit drei Toren Rückstand ging es in die Kabine.

Veszprem lässt die Halle verstummen

Nach der Pause schien die Defensive verbessert, vorne traf Matthias Musche doppelt. Philipp Weber verkürzte in der 35. Minute auf 21:22. Doch dann klappten die Offensivaktionen nicht mehr, Veszprem kam wieder ins eigene Spiel, legte einen 4:0-Lauf auf die Platte und lag in der 42. Minute deutlich vorn (21:26 aus Magdeburger Sicht). Der ungarische Rekordmeister ließ in der Folge die Uhr herunter laufen, hielt die Hausherren auf Distanz. Die nicht ganz ausverkaufte Halle wurde zusehends leiser, zu abgezockt spielten die Gäste. Damgaard war mit sechs Toren erfolgreichster Schütze beim SCM (sechs Tore) vor Claar und Magnusson (je fünf). Sonntag (17. September, 16:30 Uhr live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) empfangen die Elbestädter Lemgo, bevor es am Donnerstag (21. September) zum FC Barcelona geht.