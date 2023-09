Nach der Pause schien die Defensive verbessert, vorne traf Matthias Musche doppelt. Philipp Weber verkürzte in der 35. Minute auf 21:22. Doch dann klappten die Offensivaktionen nicht mehr, Veszprem kam wieder ins eigene Spiel, brachte einen 4:0-Lauf auf die Platte und lag in der 42. Minute deutlich vorn (21:26 aus Magdeburger Sicht). Der ungarische Rekordmeister ließ in der Folge die Uhr herunter laufen, hielt die Hausherren auf Distanz. Die nicht ganz ausverkaufte Halle wurde zusehends leiser, zu abgezockt spielten die Gäste. Damgaard war mit sechs Toren erfolgreichster Schütze beim SCM (sechs Tore) vor Claar und Omar Ingi Magnusson (je fünf). Sonntag (17. September, 16:30 Uhr live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) empfangen die Elbestädter Lemgo, bevor es am Donnerstag (21. September) zum FC Barcelona geht.