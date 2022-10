Handball | Champions League Bärenstarker SCM erkämpft Punkt in Veszprem

Vier Tage nach dem Triumph bei der Vereinsweltmeisterschaft hat der SC Magdeburg in der Champions League ein Unentschieden erkämpft. Beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprém gab es am Donnerstag ein 35:35 (16:16). Der SCM liegt damit in seiner Gruppe weiter auf Rang drei.