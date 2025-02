Elbflorenz hatte von Beginn an Probleme ins Spiel zu finden. Vor allem in der Abwehr taten sich die Sachsen schwer und ließen immer wieder einfache Tore der Gastgeber zu. André Haber war die Deckung seiner Mannschaft deutlich "zu lasch", wie er in seiner Auszeit in Minute 15 lautstark betonte. Wirkung zeigte der Wachrüttler aber zunächst nicht. Der Rückstand der Dresdner wuchs bis zur Halbzeit auf sechs Tore (14:20) an und ein Sieg rückte früh in weite Ferne.