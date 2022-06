In der Folge verloren die Gäste jedoch zunehmend ihre spielerische Linie, so dass die vom ehemaligen Leipziger- und Bundestrainer Christian Prokop gecoachten Hannoveraner in der 36. Minute erstmals nach der Anfangsphase die Führung eroberten (16:15) und diese zwischenzeitlich auf 22:19 (44.) ausbauen konnten. In der Schlussphase erhöhten die Leipziger die Intensität in der Abwehr und gingen 65 Sekunden vor Schluss durch Sime Ivic mit 26:25 in Führung. Mit dem letzten Angriff gelang Hannover aber noch der Ausgleich.