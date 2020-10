Der EHV Aue hat am 3. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen und verlor mit xx:xx (14:16) gegen den HSV Hamburg.



Gleich von Beginn an bekamen die Zuschauer eine spielerisch sehr ausgeglichene Partie geboten. Das Team von Stephan Swat hatte vor allem mit der gut gestaffelten Abwehr zu tun. Erst in der 14. Spielminute konnte sich der EHV nach einem Treffer von Maximilian Lux zum ersten Mal mit zwei Toren führen. Doch die ehemaligen Champions-League-Sieger aus dem Jahr 2013 erwiesen sich als zäher Gast und drehten das Spielgeschehen zu ihrem Gunsten. Vor allem Spielmacher Life Tessier glänzte mit fünf Treffern. Mit einem 14:16-Rückstand ging es für die Sachsen in die Halbzeitpause. Und auch in der zweiten halbzeit biss sich das Swat-Team die Zähne an den Norddeutschen aus. Vor allem die Trefferquote der Aue sank im Laufe der Partie erheblich. Am Ende spielte das der HSV einfach cleverer aus und ließ den Hausherren keine Chance. Erste Saisonniederlage für den EHV.

Auch der stark agierende Auer Keeper Sveinbjörn Petursson konnte die Niederlage seines Teams nicht mehr verhindern. Bildrechte: imago images/Kruczynski