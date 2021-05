Nach der bitteren Niederlage beim TuS Ferndorf ist der DRHV wieder zurück in der Spur. Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga haben die Sachsen-Anhalter im mitteldeutschen Duell gegen ThSV Eisenach am Ende verdient mit 35:31 (17:16) gewonnen.

In einem umkämpften und größtenteils engen Spiel gab es bis zur Halbzeit nicht mehr als einen 2-Tore Unterschied, am Ende ging der Dessau-Roßlauer HV mit einer knappen Führung in die Pause. Auch die zweite Hälfte war lange eng, erst in den Schlussminuten setzte sich der DHRV ab und brachte den Sieg mit 35:31 in trockene Tücher. Bester Schütze der Sachsen-Anhalter war dabei Timo Löser mit neun Toren. Bei den Gästen aus Thüringen war Ivan Snajder am treffsichersten (7 Tore).