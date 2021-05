Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlau schockt Elbflorenz ganz spät - EHV Aue souverän

Hauptinhalt

32. Spieltag

Dessau-Roßlau kann Derbys! Wenige Tage nach dem Sieg gegen Eisenach feierte das Team auch in Dresden - allerdings ziemlich spät. Der Siegtreffer zum 29:28-Auswärtserfolg fiel erst vier Sekunden vor Schluss. Weniger dramatisch war es in Aue: Gastgeber EHV bleibt auf der Überholspur und fuhr gegen Lübeck-Schwartau den dritten Sieg in Folge ein.