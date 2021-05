Was war hier für den DRHV noch drin? Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Julian Malek ins Tor und konnte sich gleich mit einem gehaltenen Siebenmeter auszeichnen. In der Folge zeigte der 22-Jährige gute Paraden, den HSV konnte er damit aber nicht mehr bremsen. Das Team von Torsten Jansen setzte sich kontinuierlich ab, beim 25:18 (50.) war die Entscheidung gefallen. Das letzte Tor der Begegnung gehörte den Hausherren: Vincent Sohmann verwandelte einen Siebenmeter zum 24:30-Endstand. Bester Werfer der Dessauer war Max Emanuel mit fünf Toren, bei den Gästen traf Leif Tissier am meisten (acht Treffer).