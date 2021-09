Nach dem Wechsel hatten beide Teams eine gefühlte Ewigkeit Ladehemmung. Während Erlangen erstmals nach 9 Minuten und 26 Sekunden wieder einen Treffer markierte, dauerte es bei den Leipzigern fast 13 Minuten. In der Folge konnten sich die Gastgeber, die mit Klemen Ferlin einen überragenden Keeper als Rückhalt hatten, sukzessive absetzen (12:9/45.). Zwar kam das Team von Andre Haber nochmals auf 15:16 (58.) heran, doch der HCE hatte in den Schlussminuten mehr zuzusetzen. Erfolgreichster DHfK-Werfer war Lukas Binder mit sechs Toren. In ihrem ersten Heimspiel empfangen die Leipziger am Sonntag um 16:00 Uhr die Füchse Berlin (Liveticker in der SpiO-App).