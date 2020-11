Der SCM musste zu Beginn einem Rückstand hinterherlaufen (0:2/2.). Danach fand die Abwehr um Torwart Tobias Thulin, der den verletzten Jannik Green ersetzte, besser in die Partie. Magdeburger führte bald mit drei Treffern (7:4/13.). Weil der SCM in der Folge jedoch besonders in der Offensive schluderte, kamen die wehrhaften Coburger zurück in die Partie.