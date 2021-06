Vor 507 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein hart umkämpftes Duell. Wetzlar ging nach vier Minuten erstmals in Führung und behauptete über weite Strecken der ersten Halbzeit einen knappen Vorsprung. Die Gäste ließen aber nicht locker und erkämpften sich in der zweiten Halbzeit zweimal den Ausgleich. In der Schlussphase blieben die Sachsen dann jedoch fünf Minuten ohne eigenen Torerfolg und gerieten vorentscheidend mit 24:28 in Rückstand. Erfolgreichster Werfer des Spiels war der Leipziger Lucas Krzikalla mit zehn Toren.