Die Elbestädter waren von Beginn an wach, erarbeiteten sich früh einen Vorsprung (7:4/11.). Dabei profitierte der SCM von seiner konzentrierten Deckung, die einige Tempogegenstöße ermöglichte. In der 22. Minute hieß es sogar 12:5. Dann aber stockte das Offensivspiel des SCM komplett, acht Minuten lang gelang kein Tor. So konnte Wetzlar zur Pause auf zwei Treffer verkürzen.

SCM-Coach Bennet Wiegert (Archivbild) Bildrechte: imago images/Eibner

Nach der Pause traf der SCM zwar wieder, aber nun fehlte defensiv der Zugriff und Wetzlar kam zum Ausgleich (16:16/39.). In der 59. Minute führte die HSG (23:24), der SCM musste die Schlussminute in Unterzahl bestreiten, kam aber letztlich noch zum Unentschieden.



SCM-Coach Bennet Wiegert sagte bei "sky": "Mir ist bewusst, dass wir das Spiel am Ende auch verlieren können. In Unterzahl können wir das aber auch noch gewinnen. Wir haben viel investiert und viel Aufwand betrieben. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr als einen Punkt verdient hatten."