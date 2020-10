Die Handball-Bundesliga-Saison bietet bislang ja so manche Überraschung: Der SC Magdeburg blieb am Donnerstag davon verschont und fuhr bei Underdog Eulen Ludwigshafen einen insgesamt souveränen 28:22-Erfolg ein. Vor 500 Zuschauern in der Ebert-Halle feierte das Team von Bennet Wiegert den dritten Sieg in Folge. Der verpatzte Saisonauftakt mit der Heimpleite gegen den Bergischen HC gerät damit langsam in Vergessenheit. Bildrechte: dpa

Damgaard trifft gleich neun Mal

Bester Werfer beim SCM war wieder einmal der Däne Michael Damgaard (9), der vor allem in den ersten 40 Minuten kaum zu halten war. Für die Eulen traf Jan Remmlinger (4) am häufigsten. Ludwighafen setzte auf Defensive und spielte eigene Angriffe lange aus. Der SCM zeigte im Angriff aber die nötige Geduld und blieb defensiv aufmerksam, so dass eine erste 2-Tore-Führung heraussprang ( 4:2/10.). Ludwigshafen kam dank Torwart Martin Tomovski (35 Prozent gehaltene Würfe) wieder zurück. In der Schlussphase der ersten Hälfte zog der SCM zwischenzeitlich zwar auf vier Tore Vorsprung davon (13:9/28.), konnte die Eulen aber nicht abschütteln. Michael Damgaard (re.) Bildrechte: dpa

"Wenn man schon nicht bei der Familie ..."