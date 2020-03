Nach der Pause setzte der Thüringer HC dann den Trend zunächst fort und hielt den Abstand bei zwei Punkten. Einen großen Anteil daran hatte Torfrau Ann-Cathrin Giegerich, die in 15 Minuten lediglich fünf Gegentreffer zuließ. Im Folgenden stellte Podravka die Verteidigung jedoch um und den THC damit vor größere Probleme. Nach dem 20:22 in der 49. Minute zogen die Gastgeberinnen wieder stark an erhöhten auf 21:25. Der Mannschaft von Herbert Müller gelang es daraufhin nicht mehr, sich wieder heranzukämpfen. Mit dem 23:27-Ednstand gelang jedoch das Minimalziel des Trainers umzusetzen. Der 57-Jährige hatte sich vor dem Spiel einen Sieg oder eine Niederlage mit maximal vier Toren minus gewünscht.