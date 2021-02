Seit dem 27. Dezember standen die Handballer des SC DHfK Leipzig nicht mehr in einem Punktspiel auf dem Parkett. Das merkte man auch in den ersten fünf Minuten, als der Bergische HC mit 3:0 führte, bei den Gästen dagegen nichts zusammenlief. Besonders mit Lukas Stutzke kam die Defensive in dieser Phase nichts zurecht. Der Dosenöffner war in der sechsten Minute das Tor von Maciej Gebala, danach war Leipzig drin in der Partie und zog auch dank eines starken Keepers Kristian Saeveraas auf 10:8 (19.) davon. Absetzen konnte sich das Team von Trainer Andre Haber aber nicht, auch, weil es immer wieder auch technische Fehler gab oder man an Schlussmann Christopher Rudeck scheiterte. Vier Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang Gregor Remke immerhin der wichtige 14:14-Ausgleich.