Ausschlaggebend für den Sieg war eine spektakuläre erste Hälfte, in der die Messestädter nach ausgeglichener Anfangsphase erstmals in der neunten Minute mit 5:4 in Führung gingen. Die Gäste aus Unterfranken hielten eine Viertelstunde gut mit, dann kam der SC DHfK ins Rollen und entwischte bis zur bis Pause auf 22:15. Erstmals in dieser Saison gelangen den Grün-Weißen dabei mehr als 20 Treffer in einer Halbzeit.