Leipzig startete katastrophal in die Begegnung und scheiterte trotz freier Wurfbahn mit seinen ersten fünf Versuchen am Mindener Schlussmann Malte Semisch. Selbst ein Konter in Überzahl auf das leere Tor wurde nicht in selbigen untergebracht. Fast acht Minuten waren vergangenen, bis Gregor Remke den ersten Leipziger Treffer in der mit 1.000 Zuschauern besetzten Arena erzielte. Da die Gäste in ihren eigenen Angriffen auch nicht wirklich konsequent waren betrug der Rückstand nur zwei Tore (1:3). Das Team von André Haber fand nun besser ins Spiel und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Zudem war auf Keeper Joel Birlehm Verlass, der wie schon gegen Frisch Auf Göppingen am Sonntag mit zahlreichen Paraden glänzte. Am Ende der ersten 30 Minuten lag Leipzig nach zwei Treffern von Lukas Binder sogar mal mit drei Treffern vorn (12:9), doch Minden gelang vor der Sirene noch ein Erfolg.

Minden-Torwart Malte Semisch Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister