Die Tabellennachbarn lieferten sich eine packende erste Halbzeit, in der sich kein Team auf mehr als zwei Tore absetzen konnte. Nach der Pause verzeichneten die "Grün-Weißen" leichte Vorteile, ehe die Melsunger mit fünf Toren in Serie einen 23:24-Rückstand in eine 28:24-Führung verwandelten. Acht Minuten lang blieben die Leipziger in dieser Phase ohne Torerfolg. Zwar kam die Offensive des SC DHfK danach wieder ins Rollen, doch entscheidend heran kamen die Hausherren nicht mehr.