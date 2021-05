Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig unterliegt Kiel bei Zuschauer-Comeback

31. Spieltag

Trotz der lautstarken Unterstützung von 1.000 Zuschauern hat der SC DHfK Leipzig eine Überraschung gegen den THW Kiel verpasst. Am Donnerstag (27.05.2021) musste sich das Team von André Haber dem Tabellenführer mit 26:33 (14:18) geschlagen geben. Für Leipzig gab es nach zuvor drei Siegen am Stück wieder eine Niederlage, für Kiel war es schon der zwölfte Liga-Erfolg in Serie.