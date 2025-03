Die Füchse, die erstmals seit 2019 in Magdeburg gewinnen konnten, führten in der gesamten zweiten Halbzeit. Zunächst mit 18:15 (31.), dann sogar mit 25:21 (46.). Immer dann, wenn der SCM sich Hoffnungen machen konnte, schlugen sie zu. Magdeburg verwarf zu viele einfache Bälle. In der Schlussphase sah es beim 30:31 (59.) und eigenem Ballbesitz kurz nach einer Wende aus, doch die Gastgeber kamen in Zeitnot und Welthandballer Matthias Gidsel machte den Sack im Gegenzug quasi zu.