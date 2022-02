Der SCM, souveräner Tabellenführer in der Bundesliga, ging als haushoher Favorit in die Partie gegen die Slowenien, die in ihrer heimischen Liga nur Rang fünf belegen. Die Gäste schafften zwar nach wenigen Sekunden die erste Führung durch Matic Verdinek, doch danach zogen die Elbestädter das Tempo immer weiter an. Dazu kamen diverse Paraden von Jannick Green im SCM-Tor, was zu einer 13:5-Führung nach 18 Minuten führte. Velenje konnte zwischendurch etwas verkürzen, aber die Magdeburger knackten schon vor der Pause die 20-Tore-Marke und hatten dort einen beruhigenden Vorsprung inne.