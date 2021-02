Handball | Bundesliga SCM mit Zittersieg gegen Minden

18. Spieltag

Der SC Magdeburg hat in der Bundesliga an seine Serie von vor der WM-Pause angeknüpft, sich aber sehr schwer getan. Gegen GWD Minden siegte der SCM am Sonntag mit 29:28 (16:17). Bester Werfer der Grün-Roten war Omar Magnusson (11/9), für Minden traf Doruk Pehlivan (6) am häufigsten.