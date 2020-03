Das Spiel in der GETEC-Arena begann zunächst sehr kampfbetont und stellte insofern einen starken Kontrast zum Hinspiel in Nantes dar. Bis zur 20. Minute agierten beide Teams auch dementsprechend auf Augenhöhe. Danach zog der SC Magdeburg angeführt von Michael Damgaard das Tempo an. Der Rückraumspieler verwandelte sechs seiner acht Würfe in der ersten Hälfte. Zur Freude der Zuschauer in Magdeburg wuchs der Vorsprung der Hausherren auf vier Tore (16:12) zur Pause an.