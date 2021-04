Zudem feierten die formstarken Gastgeber um ihren überragenden Torhüter Jannick Green eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel im "kleinen" Europapokal gegen IFK Kristianstad am Dienstag. Das Hinspiel hatte Magdeburg in Schweden deutlich mit 34:28 gewonnen.

Zum Punktspiel. Der Gastgeber hatte zunächst Schwierigkeiten mit der großgewachsenen Deckung der Melsunger, kassierte einige Treffer nach Tempogegenstößen und lag anfangs mit 3:5 (7. Minute) zurück. Beim 6:5 in der 12. Minute gingen die Wiegert-Schützlinge erstmals in Führung, die sie in der Folge nicht mehr hergaben. Magdeburg haate Vorteile im Torwartspiel und kam so zu einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprung (11:8/21.).