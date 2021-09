Stuttgart erwies sich trotz eines dezimierten Kaders als schwieriger Gegner. Der SCM lag gegen das Team von Roi Sanchez zwischenzeitlich mit drei Toren hinten (5:8/12.). Magdeburgs Coach Bennet Wiegert fordert in seiner ersten Auszeit: "Wir müssen einfach etwas klarer in unseren Abschlüssen sein." Richtig gut machte das Neuzugang Magnus Saugstrup. Der Weltmeister kam beim SCM an den Kreis und sorgte mit einem Doppelpack für die zwischenzeitliche 9:8-Führung.

Magnus Saugstrup Bildrechte: imago images/Jan Huebner