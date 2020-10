Handball | Bundesliga SC Magdeburg zeigt Nerven und unterliegt Stuttgart

5. Spieltag

Der SC Magdeburg hat am Sonntag (25.10.2020) die zweite Heim-Niederlage der Saison kassiert. Gegen den TVB Stuttgart verschliefen die Elbestädter die erste Hälfte und verpassten in der Schlussphase mehrfach die Chance auf einen Punktgewinn. Am Ende hieß es vor 1.939 Zuschauern in der GETEC Arena 29:30 (12:18). Nach zuvor drei Siegen fällt Magdeburg auf Tabellenplatz neun, der TVB ist neuer Achter.