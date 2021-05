Der SV Union Halle-Neustadt hat sein letztes Heimspiel in dieser Saison verloren und damit die 18. Niederlage eingesteckt. Gegen die HSG Bensheim/Auerbach kassierte die Mannschaft von Trainer Jan-Henning Himborn am 26. Spieltag eine 24:27-(10:16)-Pleite. Von Beginn an traten die Gäste mit mehr Siegeswille auf und konnten sich schnell einen deutlichen Vorsprung erarbeiten. Halle spielte hingegen unkonzentriert und machte ungewohnt viele und vor allem leichte Fehler. Zwischenzeitliche betrug der Vorsprung der HSG sechs Tore.

In der 53. Minute konnten die Wildcats den bis dahin großen Rückstand noch einmal auf vier Tore verkürzen, mehr war in der Erdgas Sportarena, die in der kommenden Saison einen neuen Namen tragen wird, aber nicht drin. Beste Werferin beim SV Union war Helena Mikkelsen mit sechs Toren. Das letzte Saisonspiel bestreitet der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt, der den Klassenverbleib bereits gesichert hat, am Samstag (22.05.) bei TuS Metzingen.