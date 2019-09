Der THC machte dort weiter, wo er im ersten Spiel aufgehört hatte. Der Vizemeister ging schnell in Führung und baute diese bereits in den ersten 15 Minuten auf 9:2 aus. Bis zum Seitenwechsel hatte Oldenburg nur wenig entgegenzusetzen, wusste sich nicht gegen die wuchtige THC-Offensive zur Wehr zu setzen. Die Gastgeberinnen agierten variabel, gleich zehn Spielerinnen trafen.



In der zweiten Halbzeit benötigten die Thüringerinnen nur wenige Minuten, um den Vorsprung zweistellig werden zu lassen. In der Defensive stand der THC sicher, im Angriff konnte der VfL bis zum Schlusspfiff nichts entgegensetzen.

Josefine Huber traf am häufigsten für den THC. (Archivbild) Bildrechte: imago images / masterpress