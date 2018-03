Lukas Krzikalla war Leipzigs bester Werfer in Gummersbach.

Lukas Krzikalla war Leipzigs bester Werfer in Gummersbach. Bildrechte: IMAGO

Nach der Hälfte zeigte die Mannschaft von Michael Biegler ein gänzlich anderes Gesicht. Auf die Tore von Gummersbach folgten nun schnelle Gegenstöße der Messestädter. Die 3.750 Zuschauer in der Schwalbe-Arena sahen nun, dass die Gastgeber das forsche Tempo aus dem ersten Durchgang nicht weitergehen konnten. Die Leipziger dagegen kamen Tor auf Tor an den VfL heran. Nach 47 Minuten betrug der Rückstand zum ersten Mal wieder nur zwei Punkte. Die verbesserte DHfK-Abwehr und auch der eingewechselte Jens Vortmann im Tor ließen eine Wende im Spiel durchaus möglich erscheinen. Doch als der Gummersbacher Moritz Preuss drei Minuten vor Schluss ein Doppelpack gelang und Vortmanns Konterpart auf Seiten der Gastgeber, Matthias Puhle, mehrere Angriffe der Grün-Weißen entschärfte, war das Spiel entschieden.

Bester Werfer in den Reihen des SC DHfK war Lukas Krzikalla mit sechs Treffern vor Alen Milosevic mit vier erzielten Toren. Nationalspieler Philipp Weber, der unter der Woche noch unter einer Erkältung litt, gelang dagegen keine einziger Treffer bei drei Versuchen. Nächster Gegner der Leipziger ist nun der TVB Stuttgart am kommenden Sonntag in Leipzig.