Vor dem Anpfiff musste der HC Elbflorenz Dresden eine Hiobsbotschaft verkraften. Rückraumspieler Ivar Stavast erlitt während der Länderspielreise mit der niederländischen Nationalmannschaft eine Verletzung im Schienbein und fällt einige Wochen aus. Damit müssen die Dresden im Saisonendspurt auf einen absolute Stammkraft verzichten. In 31 Partien gelangen dem 26-Jährigen 116 Treffer.

Die Dresdner knüpften nach der Pause an die starke Schlussphase an und gingen nach 40 Minuten erstmals in Führung (21:20). Mit sieben Toren innerhalb von sechs Minuten bauten die Gastgeber ihre Führung auf 26:21 (44.) aus und bogen damit auf die Siegerstraße ein. Die Gastgeber, die nach 37 Minuten noch geführt hatten, waren völlig von der Rolle und liefen zwischenzeitlich sogar einem Acht-Tore-Rückstand 22:29 (51.) hinterher.