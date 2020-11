Mit Aufsteigern will es bisher bei Rico Göde und dem HC Elbflorenz einfach nicht klappen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hentschel So stand bereits nach zehn Minuten ein Drei-Tore-Vorsprung zu Buche (8:5). Im Anschluss fand Elbflorenz zwar besser ins Spiel, hatte den schnellen und schnörkellos vorgetragenen Angriffen des Aufsteigers aber oftmals wenig entgegenzusetzen. Davon zeugten auch die 17 Gegentore, die sich das Team von Rico Göde bis zur Halbzeit fing (14:17). Es dauerte ein wenig, doch im Verlaufe des zweiten Spielabschnitts fingen sich die Hausherren. Nach 45 Minuten sorgte Michal Kasal für die erste Führung des HC (22:21). Es entwickelte sich eine packende Schlussphase, in der sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Am Ende bewies Großwallstadt aber die besseren Nerven und fuhr die Partie knapp aber verdient mit 33:30 nach Hause – auch weil Dresden am Schluss reihenweise Chancen versemmelte.

Für den Dessau-Rosslauer HV stand am Mittwochabend eine knifflige Aufgabe an: Im Duell der Aufsteiger ging es für das Team von Uwe Jungandreas gegen den Wilhelmshavener HV, der ähnlich stark wie die Sachsen-Anhalter in die Spielzeit gestartet war.