Der Dessau-Roßlauer HV hat das absolute Spitzenspiel beim Zweiten der 2. Handball-Bundesliga, dem VfL Gummersbach, mit 26:34 verloren und damit die Tabellenführung an den Ex-Meister eingebüßt. Dessau ging zwar direkt mit 1:0 in Front, lag danach aber schnell mit 2:6 hinten (9.). Das Team von Trainer Uwe Jungandreas kam in der Folge gleich dreimal wieder heran, zum 6:7 (14.), 10:11 (24.) und zum 12:13 (27.). Dann hatten die Gäste aber zunächst ihr Pulver verschossen. Zur Pause lag der Wiederaufsteiger 13:17 zurück. Das sollte sich als Vorentscheidung erweisen. Kurios: Das Halbzeit-Ergebnis wurde durch die zweite Hälfte verdoppelt.