Der HC Elbflorenz hat in einem verrückten Spiel bei der SG Bietigheim quasi in letzter Sekunde mit 29:28 gewonnen. Nach einigen Startschwierigkeiten (1:4) fand Dresden immer besser in die Partie und ging selbst erstmals in der 6. Minute in Führung (6:5), die bis zur Pause auf 17:14 ausgebaut wurde. In der zweiten Hälfte lagen die Gäste sogar mit sieben Treffern vorn (22:15/40.), ehe es zum Bruch kam. Nach einem Sechs-Tore-Lauf war die SG wieder dran. In einer dramatischen Endphase war es schließlich Nils Kretschmer, der vier Sekunden vor Schluss den entscheidenden Siebenmeter zum Sieg verwandelte. Es war die erste Heimniederlage der SG nach fünf Siegen.