Dessau-Trainer Uwe Jungandreas sah das erste Remis seines Teams in dieser Saison. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Die ersten 20 Minuten in Rimpar waren umkämpft, wobei die Gastgeber zumeist mit ein bis zwei Toren vorn lagen. Beim Stand von 7:7 kam es zum Bruch im Spiel der Gastgeber, die gegen das kompakte Dessauer Abwehrzentrum kein Mittel fanden. Zudem steigerte sich Keeper Philip Ambrosius im DRHV-Tor, der einige gute Paraden zeigte. Die Sachsen-Anhalter zogen auf und davon und gingen mit einer 11:8-Führung in die Pause.



Auch nach dem Wechsel blieb der DRHV am Drücker und baute seinen Vorsprung zeitweise auf sechs Tore aus (16:10/35. Minute). Allerdings wechselten die Wölfe ihren Torwart, was sich auszahlen sollte. Marino Mallwitz brachte sein Team mit zahlreichen Paraden wieder heran (19:19/50.). Zwar konnte die Jungandreas-Sieben in Unterzahl nochmals auf zwei Tore davonziehen, doch Rimpar gelang erneut der Ausgleich zum 21:21-Endstand.