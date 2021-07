Handball | 2. Bundesliga Spielplan präsentiert - Saisoneröffnung in Dresden

Hauptinhalt

Der HC Elbflorenz bestreitet die Saisoneröffnung in der 2. Handball-Bundesliga. Am 10. September geht es in der eigenen Ballsport-Arena los. Aue, Eisenach und Dessau folgen an den nächsten beiden Tagen.