Die Gastgeberinnen und Tabellenvierten aus Ostwestfalen starteten besser in die Partie. Getragen von der überragenden Laetitia Quist (acht Tore insgesamt) spielte die HSG schnell nach vorne und ließ hinten wenig zu. Und wenn die Thüringerinnen doch einmal zum Abschluss kamen, fanden die THC-Spielerinnen zu oft in Melanie Veith ihre Meisterin. Doch das Team aus Bad Langensalza ließ sich nicht abschütteln, Annika Lott hielt ihre Farben mit vier Toren in Durchgang eins im Spiel. Mit nur einem Tor Rückstand ging es in die Pause (14:15).