Die Sächsinnen starteten mit Mühe in die Partie. Der Gast aus Göppingen überzeugte mit viel Physis, führte nach fünf Minuten mit zwei Toren. Doch getragen von den beiden Top-Spielerinnen Diana Dögg Magnusdottir (vier Tore, sieben Vorlagen am Ende) und Ema Hrvatin (10 Treffer), die zusammen die ersten sieben Tore der Begegnung markierten, stellte der BSV auf 7:5 (13. Minute). Doch durch Unkonzentriertheiten und technische Fehler hielt Zwickau Frisch Auf lange in der Partie.

Starke zweite Hälfte des BSV

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich den 697 Zuschauern und Zuschauerinnen ein ähnliches Bild. Offensiv begeisterte der BSV, spielte aber nicht mit letzter Konsequenz nach hinten. Dennoch gewannen die Gastgeberinnen das Hinspiel souverän und am Ende fast ein wenig zu niedrig in Anbetracht der gezeigten Leistung, die nach den durchwachsenen Auftritten der letzten Wochen überraschend kam. Am Samstag steht das Rückspiel an, in das die Sächsinnen mit breiter Brust gehen können.

Emotionale Abschiede von Pester, Zenner und Co

Nach Abpfiff wurde es emotional. Alisa Pester, die gegen Göppingen eine gute Partie spielte, bedankte sich für 13 Jahre im Dress des BSV. Zu ihrem Abgang sagte sie: "Es ist eine der schwersten Entscheidungen in meinem bisherigen Leben gewesen. Der Verein ist mir wirklich wichtig. Aber ich konzentriere mich jetzt auf meinen Beruf und freue mich auf das zweite Leben sozusagen."

Ähnlich lange stand auch Charley Zenner in Zwickau auf der Platte, die neben zahlreichen anderen Akteurinnen wie Anna Frankova oder Keeperin Nele Kurzke Westsachsen verlässt. In welcher Liga es für Zwickau weitergeht, das entscheidet sich am kommenden Wochenende.